В Таганроге со 2 ноября начали подключать к теплу жилой фонд
В Таганроге начали подавать тепло в многоквартирные дома с централизованным теплоснабжением — по заявочному принципу, как и было определено графиком отопительного периода. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По данным на утро 2 ноября, от управляющих организаций поступило более 800 заявок; в первую очередь тепло подводится к домам с социальными объектами. Школы, где занятия возобновятся 5 ноября после осенних каникул, также подключаются по заявкам — с учетом даты возвращения учащихся.
Отдельным сюжетом сезона остается котельная на улице Циолковского, обслуживающая Военный городок. Прежний объект был повреждён в ночь на 27 мая в ходе воздушной атаки, восстановление признали нецелесообразным, и на его месте за счет областного резервного фонда (87 млн рублей при общей стоимости проекта около 100 млн) подрядчик ООО «Валдекс Теплотехника» построил блочно-модульную котельную мощностью 12,1 МВт. Работы на объекте близятся к завершению: бригады трудятся в две смены без выходных, а подача тепла в 30 домов Военного городка запланирована к концу этой недели — после финальных операций по подключению котельной к газо-, электро- и водоснабжению и запуску самих домов.
На период недопоставки услуги жителям многоквартирных домов Военного городка выполнен перерасчет платы за горячее водоснабжение за сентябрь–октябрь.