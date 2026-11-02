В Таганроге со 2 ноября начали подключать к теплу жилой фонд

Отдельным сюжетом сезона остается котельная на улице Циолковского, обслуживающая Военный городок. Прежний объект был повреждён в ночь на 27 мая в ходе воздушной атаки, восстановление признали нецелесообразным, и на его месте за счет областного резервного фонда (87 млн рублей при общей стоимости проекта около 100 млн) подрядчик ООО «Валдекс Теплотехника» построил блочно-модульную котельную мощностью 12,1 МВт. Работы на объекте близятся к завершению: бригады трудятся в две смены без выходных, а подача тепла в 30 домов Военного городка запланирована к концу этой недели — после финальных операций по подключению котельной к газо-, электро- и водоснабжению и запуску самих домов.