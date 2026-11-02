В Уфе задержали подростка по подозрению в поджоге АЗС

По версии следствия, в октябре подросток откликнулся на объявление о продаже вейпа в мессенджере Telegram и отправил продавцу геолокацию торгового центра для встречи. Затем с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили подростка в передаче координат иностранным спецслужбам и, угрожая уголовным преследованием, потребовали поджечь автозаправочную станцию.