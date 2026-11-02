В Уфе задержали подростка по подозрению в поджоге АЗС
Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе предъявил несовершеннолетнему местному жителю обвинение в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД.
По версии следствия, в октябре подросток откликнулся на объявление о продаже вейпа в мессенджере Telegram и отправил продавцу геолокацию торгового центра для встречи. Затем с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили подростка в передаче координат иностранным спецслужбам и, угрожая уголовным преследованием, потребовали поджечь автозаправочную станцию.
По инструкции «куратора» подросток купил воспламеняющуюся жидкость. Вечером 26 октября он поджег топливозаправочную колонку на улице Ахметова в Уфе, причинив собственнику материальный ущерб. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС по Башкирии.
Личность подростка установили. Подозреваемого арестовали.
Возбуждено уголовное дело по факту склонения несовершеннолетнего к совершению теракта.
Как сообщал «Ъ-Уфа», 28 октября сотрудники МВД в Ишимбае задержали школьницу по подозрению в поджоге АЗС на Первомайской улице в Салавате и полицейского автомобиля.