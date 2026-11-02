Власти Шахт прокомментировали обыски по делу о захоронениях
В городе Шахты Ростовской области продолжаются следственные действия по уголовному делу о незаконных захоронениях на кладбищах, официально закрытых для погребений. Городская администрация подтвердила «РБК Ростов» активность следствия, ограничившись формальной формулировкой о работе с «неустановленным кругом лиц» и отметив, что иными сведениями муниципальный департамент ЖКХ не располагает.
Дело инициировано материалами регионального управления ФСБ, которое 27 октября сообщило о пресечении деятельности организованной группы. По версии следствия, в неё входили сотрудники муниципальных органов Шахт и представители коммерческих структур ритуального профиля: за денежное вознаграждение они организовывали погребения на закрытых кладбищах. В рамках расследования проведены обыски в здании администрации города и по адресам проживания фигурантов; имена подозреваемых пока не раскрываются.
Уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с использованием служебного положения организованной группой) — санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения участникам группы, которых сочтут причастными к тяжким преступлениям; на текущий момент мера никому из фигурантов не определена.