Власти Шахт прокомментировали обыски по делу о захоронениях

Дело инициировано материалами регионального управления ФСБ, которое 27 октября сообщило о пресечении деятельности организованной группы. По версии следствия, в неё входили сотрудники муниципальных органов Шахт и представители коммерческих структур ритуального профиля: за денежное вознаграждение они организовывали погребения на закрытых кладбищах. В рамках расследования проведены обыски в здании администрации города и по адресам проживания фигурантов; имена подозреваемых пока не раскрываются.