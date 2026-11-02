СКЖД перечислила 3,2 млрд рублей в бюджет Ростовской области

Северо-Кавказская магистраль за январь–сентябрь 2026 года перечислила более 8,9 млрд рублей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. На Ростовскую область из этой суммы пришлось 3,2 млрд рублей — около 36% всех налоговых потоков магистрали, сообщили в пресс-службе СКЖД.