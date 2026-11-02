СКЖД перечислила 3,2 млрд рублей в бюджет Ростовской области
Северо-Кавказская магистраль за январь–сентябрь 2026 года перечислила более 8,9 млрд рублей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. На Ростовскую область из этой суммы пришлось 3,2 млрд рублей — около 36% всех налоговых потоков магистрали, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Крупнее взнос только у Краснодарского края (более 4 млрд рублей, примерно 45%); две ключевые территории юга России вместе формируют порядка 81% совокупных отчислений дороги. Ещё 103,1 млн рублей за тот же период направлены в государственные внебюджетные фонды.
Ростовская область остается опорным регионом магистрали: на ее территории находится крупнейший железнодорожный узел дороги — Ростов-Главный, через который проходят магистральные потоки от центральной России к портам Азово-Черноморского бассейна и в сторону Кавказа.