В Ростове третий раз пытаются продать особняк Халибова

Цена последовательно снижалась: летом 2025 года объект предлагался за 258,8 млн рублей, осенью — за 210 млн. За год котировка упала почти на четверть, покупатель так и не найден. В объявлениях объект позиционировался как площадка под штаб-квартиру, офисы, медучреждение или бутик-отель.