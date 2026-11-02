В Ростове третий раз пытаются продать особняк Халибова
На продажу выставлен особняк 1890 года постройки на улице Советской, 17 в Ростове-на-Дону. Цена лота — 199 млн рублей, в нее входят здание площадью около 2 тыс. кв. м и земельный участок в 13,44 сотки. Об этом свидетельствуют данные на популярном портале объявлений.
Цена последовательно снижалась: летом 2025 года объект предлагался за 258,8 млн рублей, осенью — за 210 млн. За год котировка упала почти на четверть, покупатель так и не найден. В объявлениях объект позиционировался как площадка под штаб-квартиру, офисы, медучреждение или бутик-отель.
Исторически дом принадлежал мировому судье Нахичевани М. А. Халибову, позднее — помещице М. С. Дабаховой; в публикациях объект встречается под обоими именами.
Доходную часть лота формирует дворовое двухэтажное здание площадью 491,2 кв. м, не являющееся памятником. В нём работает медицинский центр по договору аренды на семь лет со ставкой 417,52 тыс. рублей в месяц (850 рублей за кв. м).
Здание имеет статус объекта культурного наследия, что сужает круг потенциальных покупателей и ограничивает варианты перепрофилирования — основной фактор длительной экспозиции лота на рынке.