Следствие назвало причину пожара в Каргополе, унесшего жизни пяти человек
Пожар в жилом доме в Каргополе Архангельской области, в результате которого погибли пять человек, произошел из-за поджога. По версии следствия, 46-летний местный житель намеренно бросил горящий окурок в щель двери кладовой на втором этаже здания. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью 28 октября. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, действовал из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи. При этом он осознавал, что в доме находятся и другие жильцы. После того как мужчина бросил окурок в щель двери кладовой, он скрылся.
В результате пожара пять человек погибли, остальным жильцам удалось самостоятельно покинуть здание. Дом полностью уничтожен огнем.
В отношении 46-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве пяти человек и покушении на убийство шести человек, совершенных общеопасным способом (п. «а, е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Личность подозреваемого установили в ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального управления МВД.