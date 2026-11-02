Следствие назвало причину пожара в Каргополе, унесшего жизни пяти человек

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 28 октября. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, действовал из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи. При этом он осознавал, что в доме находятся и другие жильцы. После того как мужчина бросил окурок в щель двери кладовой, он скрылся.