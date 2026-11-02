В Архангельской области задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пять человек
Следствие назвало причину смертельного пожара
В Каргополе Архангельской области задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в поджоге жилого дома, в результате которого погибли пять человек. Мужчине предъявили обвинения в убийстве пяти человек и покушении на убийство еще одного, совершенных общеопасным способом.
По версии следствия, ночью 28 октября подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи бросил окурок в щель двери кладовой на втором этаже жилого дома. В результате начался пожар. Пять человек погибли, остальным жильцам удалось выбраться из здания. Дом, являвшийся памятником архитектуры, полностью уничтожен огнем.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, задержанный частично признал вину. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
Пожар произошел в ночь на 28 октября. Утром в сети появились первые кадры с места возгорания, позднее стало известно о гибели одного из жильцов. 30 октября МЧС сообщило об обнаружении под завалами тел еще четырех человек. После трагедии в Каргополе начали собирать средства для помощи пострадавшим.