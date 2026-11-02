В Архангельской области задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пять человек

Пожар произошел в ночь на 28 октября. Утром в сети появились первые кадры с места возгорания, позднее стало известно о гибели одного из жильцов. 30 октября МЧС сообщило об обнаружении под завалами тел еще четырех человек. После трагедии в Каргополе начали собирать средства для помощи пострадавшим.