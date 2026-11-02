Маршрут №67А в Ростове выставят на конкурс с сокращенным выпуском автобусов

О возможности отмены маршрута власти заявляли ранее. В проекте планирования регулярных пассажирских перевозок на 2026–2030 годы, опубликованном администрацией Ростова в июле, прекращение работы 67А предусмотрено на 2027 год наряду с маршрутом №6А. В 2026 году под сокращение попадают маршруты №1А и №19, у маршрутов №6 и №63 ожидается корректировка трасс.