Маршрут №67А в Ростове выставят на конкурс с сокращенным выпуском автобусов
Судьба автобусного маршрута №67А (мкр Левенцовский — Сельмаш) определится в 2027 году. Действующий контракт с АО «АТП №5» истекает 31 июля, после чего маршрут будет выставлен на конкурс. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».
В условиях конкурса на 2027 год выпуск сокращен до трех автобусов большого класса. По действующему контракту на маршруте должно работать десять машин, фактически на линию выходит около пяти. Условия пересмотрены для повышения привлекательности лота для перевозчиков.
О возможности отмены маршрута власти заявляли ранее. В проекте планирования регулярных пассажирских перевозок на 2026–2030 годы, опубликованном администрацией Ростова в июле, прекращение работы 67А предусмотрено на 2027 год наряду с маршрутом №6А. В 2026 году под сокращение попадают маршруты №1А и №19, у маршрутов №6 и №63 ожидается корректировка трасс.
По данным реестра муниципальных маршрутов, договоры «АТП №5» по нескольким направлениям истекают 31.07.2027 — перевозчик обновляет сеть пакетно. Если по итогам конкурса перевозчик не найдётся, маршрут будет закрыт окончательно.