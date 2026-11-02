Суд отклонил иск об отмене итогов выборов в думу Среднеуральска
Верхнепышминский городской суд отказал восьми кандидатам в депутаты думы Среднеуральска в удовлетворении иска об отмене итогов выборов, прошедших 18–20 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Иск подали кандидаты Анна Киршина, Елена Калашникова, Александр Шпаков, Дарья Куфарева, Юлия Вискулова, Ольга Вискунова, Александр Тарасов и Анастасия Муфтахутдинова. Ответчиками по делу выступили Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия и окружная избирательная комиссия.
Истцы требовали признать недействительными результаты голосования на всей территории муниципального округа. По их мнению, нарушения, допущенные участковыми избирательными комиссиями, носили системный характер и повторялись на всех участках.
«В качестве фундаментальных нарушений законодательства истцы указывали на определение места для наблюдателей и кандидатов с нарушением требований закона; фактически неограниченную возможность выездного голосования для любого случайного лица; бессистемное набирание бюллетеней для заведомо неизвестного числа участников выездного голосования»,— говорится в сообщении суда.
Кроме того, заявители сообщили об отсутствии предложений наблюдателям участвовать в выездном голосовании, недопуске их к этой процедуре и ограничении возможностей следить за подсчетом голосов.
Суд рассмотрел исковое заявление и отказал истцам в удовлетворении требований.