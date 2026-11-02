Строительство надземного перехода у бывшего завода Шпагина оценили в 500 млн рублей

Переход необходимо построить в пределах земельных участков, ограниченных зданиями на ул. Монастырской, 1, к. 1, и ул. Советской, 1в. Протяженность пешеходного моста составит 74 м, ширина пешеходной части — 3 м. Пропускная способность пролетного строения рассчитана на 6 тыс. человек в час. Срок эксплуатации перехода — 100 лет.