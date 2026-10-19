ЮВЖД с начала года перечислила в региональные бюджеты 4,2 млрд рублей налогов
За январь–сентябрь 2026 года Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) перечислила в бюджеты регионов Черноземья в виде налогов и взносов 4,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Наибольшие отчисления произвели в бюджеты Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Липецкой областей.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале года, за 2025-й ЮВЖД заплатила 6 млрд руб. налогов. Показатель на 7,8% превысил объем отчислений за 2024-й.