ЮВЖД с начала года перечислила в региональные бюджеты 4,2 млрд рублей налогов

За январь–сентябрь 2026 года Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) перечислила в бюджеты регионов Черноземья в виде налогов и взносов 4,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.