За первую неделю работы платных парковок в Челябинске выписали 171 штраф

Администрация Челябинска зафиксировала 171 нарушение правил оплаты стоянки за первую неделю работы системы платных парковок. Штраф для физических лиц составляет 2 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. за повторное, для юридических — 5 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно, сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев на еженедельном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Постановления направляются нарушителям через портал Госуслуг.