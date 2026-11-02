За первую неделю работы платных парковок в Челябинске выписали 171 штраф
Администрация Челябинска зафиксировала 171 нарушение правил оплаты стоянки за первую неделю работы системы платных парковок. Штраф для физических лиц составляет 2 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. за повторное, для юридических — 5 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно, сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев на еженедельном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Постановления направляются нарушителям через портал Госуслуг.
Несмотря на нарушения, городские власти оценивают запуск системы как успешный. Число пользователей мобильного приложения для оплаты парковки за неделю достигло 28 тыс. человек.