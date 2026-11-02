Оптический контроль работы доменных печей запустили на «Евраз НТМК»
«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») ввел в эксплуатацию систему видеоаналитики для мониторинга работы фурменных приборов доменных печей № 6 и 7, сообщили в пресс-службе компании. Инвестиции в проект превысили 40 млн руб., при этом ожидаемый экономический эффект составляет 8,2 млн руб. ежегодно.
Фурменные приборы обеспечивают подачу дутья, пылеугольного топлива и газа в печь. Перед фурмой формируется зона горения. Форма пламени, уровень запыленности и состояние защитного слоя важны для стабильности процесса плавки. Прогар фурмы может привести к аварийной остановке домны и экономическим потерям. Ранее контроль осуществлялся газовщиками визуально через смотровые окна, что не обеспечивало непрерывного наблюдения и отвлекало дефицитных специалистов на рутинные обходы.
Новое решение на базе компьютерного зрения позволяет автоматически отслеживать отклонения в функционировании агрегатов, минимизируя влияние человеческого фактора. Вместо ручного наблюдения установлены специализированные видеокамеры с быстросъемным креплением, что позволяет проводить монтаж за несколько минут. Оборудование самостоятельно настраивается и фокусируется на фурменном очаге, передавая видеопоток на пульт оператора для круглосуточного контроля в реальном времени.
Аналитический модуль системы находится на этапе финальной доработки. Он будет автоматически отслеживать геометрию копья вдувания, облака пылеугольного топлива, оползание защитного слоя и потери изображения. При обнаружении отклонений алгоритм направит уведомление технологическим службам, что позволит выявлять проблемы на ранней стадии и повышать эффективность производства.
В планах разработчиков — расширение аналитических возможностей системы, включая прогнозирование неполадок по трендам метрик и интеграцию видеоаналитики с математической моделью доменной печи для поддержки принятия решений технологами. Опыт планируется распространить на «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» («Евраз ЗСМК») в Кемеровской области.