Оптический контроль работы доменных печей запустили на «Евраз НТМК»

Фурменные приборы обеспечивают подачу дутья, пылеугольного топлива и газа в печь. Перед фурмой формируется зона горения. Форма пламени, уровень запыленности и состояние защитного слоя важны для стабильности процесса плавки. Прогар фурмы может привести к аварийной остановке домны и экономическим потерям. Ранее контроль осуществлялся газовщиками визуально через смотровые окна, что не обеспечивало непрерывного наблюдения и отвлекало дефицитных специалистов на рутинные обходы.