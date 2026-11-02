В Гулькевичском и Новокубанском районах ремонтируют 8,6 км трассы
В Гулькевичском и Новокубанском районах ремонтируют участок дороги Отрадо-Ольгинское—Новокубанск—Армавир. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
Как отметил врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юрий Савенко, ремонт направлен прежде всего на безопасность участников движения. Ремонт трассы повысит пропускную способность и создаст комфортные условия для местных жителей и транзитного транспорта.
Отмечается, что участок протяженностью 8,6 км проходит в том числе через хутор Красная Поляна и связывает ключевые населенные пункты муниципалитетов.
Сейчас специалисты готовят дорожное полотно, убирают старое асфальтобетонное покрытие. Параллельно устраняют просадки: расчищают проблемные места, заполняют укрепляющей смесью и уплотняют. После этого планируется укладка выравнивающего слоя. Работы планируют завершить в сентябре 2027 года.
В администрации подчеркивают, что всего в 2026 году в Краснодарском крае по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют около 109 км дорог.