ММК пятый год подряд получил высший рейтинг нефинансовой отчетности AK&M

По итогам оценки отчетность ММК за 2025 год получила 102,2 балла. Высший уровень присваивается компаниям с результатом от 85 до 106,4 балла. По оценке агентства, отчет демонстрирует, что компания продолжает интегрировать устойчивое развитие в стратегию и операционную деятельность, несмотря на сложности в металлургической отрасли. В документе раскрыты инициативы по повышению вовлеченности персонала, формированию культуры безопасности, поддержке местных сообществ и снижению воздействия на окружающую среду и климат. Агентство также отметило работу предприятия по созданию благоприятной среды в Магнитогорске.