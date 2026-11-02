В Самаре ужесточат контроль за оплатой проезда в трамваях и троллейбусах

Господин Носков поручил переформировать контрольно-ревизионную службу трамвайно-троллейбусного управления в отдел контроля. По его словам, каждый день на маршруты выходят порядка 10-12 контролеров, дополнительно проходят рейды районных административных комиссий. Также, по словам мэра, к рейдам контролеров мэрия привлекает и сотрудников Росгвардии, которые «имеют право доставить в отдел полиции особо неспокойных неплательщиков, установить их личность и составить протокол».