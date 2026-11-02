В Самаре ужесточат контроль за оплатой проезда в трамваях и троллейбусах
В Самаре намерены усилить контроль за безбилетниками в трамваях и троллейбусах. Как сообщил мэр Иван Носков, в городе планируется в пять раз увеличить штраф за безбилетный проезд.
Господин Носков поручил переформировать контрольно-ревизионную службу трамвайно-троллейбусного управления в отдел контроля. По его словам, каждый день на маршруты выходят порядка 10-12 контролеров, дополнительно проходят рейды районных административных комиссий. Также, по словам мэра, к рейдам контролеров мэрия привлекает и сотрудников Росгвардии, которые «имеют право доставить в отдел полиции особо неспокойных неплательщиков, установить их личность и составить протокол».
По словам мэра, в городе также введут жесткий контроль за техническим состоянием валидаторов — как у муниципальных, так и у частных перевозчиков. Если устройство не работает, в салоне обязан находиться кондуктор.
Глава города отметил, что «необходимо уходить от оплаты проезда водителю». Сейчас, по его словам, решается вопрос и о введении еще одной меры борьбы с «зайцами» — повышении штрафа за безбилетный проезд с 500 до 2500 руб.
«Мы все должны понять, что средства, которые недополучат перевозчики, как минимум значительно тормозят развитие предприятий, как максимум — могут полностью “убить” их экономику», — написал господин Носков в своем Макс-канале.