На Южном Урале 20,5 тыс. жителей установили самозапрет на кредиты за месяц

С момента запуска сервиса услугой воспользовались 740,8 тыс. раз. Отменили самозапрет за это время в регионе 110,7 тыс. раз. На данный момент 572,5 тыс. жителей Челябинской области, или 17%, имеют действующий самозапрет на кредиты.