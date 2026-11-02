На Южном Урале 20,5 тыс. жителей установили самозапрет на кредиты за месяц
За октябрь 2026 года 20,5 тыс. жителей Челябинской области подали заявления на установку самозапрета на кредиты. А 7,1 тыс. южноуральцев решили его снять. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.
С момента запуска сервиса услугой воспользовались 740,8 тыс. раз. Отменили самозапрет за это время в регионе 110,7 тыс. раз. На данный момент 572,5 тыс. жителей Челябинской области, или 17%, имеют действующий самозапрет на кредиты.