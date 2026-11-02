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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Южный Урал

На Южном Урале 20,5 тыс. жителей установили самозапрет на кредиты за месяц

За октябрь 2026 года 20,5 тыс. жителей Челябинской области подали заявления на установку самозапрета на кредиты. А 7,1 тыс. южноуральцев решили его снять. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.
С момента запуска сервиса услугой воспользовались 740,8 тыс. раз. Отменили самозапрет за это время в регионе 110,7 тыс. раз. На данный момент 572,5 тыс. жителей Челябинской области, или 17%, имеют действующий самозапрет на кредиты.
Виталина Ярховска