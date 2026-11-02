ФНС банкротит Новороссийский цементный завод «Горный» из-за долга в 5,8 млн рублей

Налоговая служба обратилась в суд с требованием признать предприятие несостоятельным по упрощенной процедуре отсутствующего должника, указав на задолженность по обязательным платежам в размере 5,88 млн руб. Однако суд установил, что завод продолжает вести хозяйственную деятельность, имеет в штате сотрудников и владеет имуществом. В частности, на балансе числится фронтальный погрузчик Doosan Mega 400-V 2014 года выпуска, рыночная стоимость которого составляет не менее 3 млн рублей. В связи с этим суд отказал в применении упрощенной процедуры и ввел стандартную процедуру наблюдения.