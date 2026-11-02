ФНС банкротит Новороссийский цементный завод «Горный» из-за долга в 5,8 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Новороссийский цементный завод „Горный“» по заявлению ИФНС России по городу Новороссийску. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Налоговая служба обратилась в суд с требованием признать предприятие несостоятельным по упрощенной процедуре отсутствующего должника, указав на задолженность по обязательным платежам в размере 5,88 млн руб. Однако суд установил, что завод продолжает вести хозяйственную деятельность, имеет в штате сотрудников и владеет имуществом. В частности, на балансе числится фронтальный погрузчик Doosan Mega 400-V 2014 года выпуска, рыночная стоимость которого составляет не менее 3 млн рублей. В связи с этим суд отказал в применении упрощенной процедуры и ввел стандартную процедуру наблюдения.
По данным Rusprofile, АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,90% уставного капитала принадлежит ООО «Цементинвест», зарегистрированному в Москве. Руководителем указан Виталий Вавилов — бывший директор цементного завода «Атакайцемент». В 2025 году чистая прибыль предприятия составила 165 тыс. руб.
Требования налоговой службы включены в реестр требований кредиторов на общую сумму 5 882 401,38 руб. Из них: 1,48 млн руб. (страховые взносы) — во вторую очередь реестра; 3,40 млн руб. (основная задолженность) — в третью очередь;
493 тыс. руб. (пени) — в третью очередь; 100 тыс. руб. (судебные расходы по госпошлине) — в третью очередь (в порядке п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве).
Временным управляющим предприятия утвержден Демин Александр Сергеевич, член НП Ассоциация СРО «ЦААУ». Суд обязал генерального директора завода Виталия Вавилова в течение 15 дней передать управляющему полный пакет бухгалтерской и юридической документации за последние три года. Рассмотрение результатов процедуры наблюдения назначено на 15 февраля 2027 года. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.