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За экс-чиновника взялись по существу

В Екатеринбурге будут судить Игоря Дубровина за хищения средств у Минобороны РФ

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Забайкальского края и заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина для рассмотрения по существу. По версии следствия, между Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) и компанией «Омега-Строй», которой руководил Игорь Дубровин, был заключен договор о постройке 140 квартир для военных в Орске на сумму 209,2 млн руб. Компания работы в срок не выполнила, в связи с чем договор о строительстве жилья между организациями был расторгнут в одностороннем порядке. Вину Игорь Дубровин не признал.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Силовики задержали бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области и на тот момент вице-премьера Забайкальского Игоря Дубровина в Чите в середине декабря 2023 года, после чего самолетом отправили его в Екатеринбург для избрания меры пресечения. После задержания он был отстранен от должности зампреда правительства Забайкальского края. По месту жительства и на его работе провели обыски. По решению суда чиновник был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Игорь Дубровин причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Министерства обороны России. Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, между Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) и компанией «Омега-Строй», руководителем которой являлся Игорь Дубровин, был заключен договор о постройке 140 квартир для военных в Орске (Оренбургская область) на сумму 209,2 млн руб. Согласно договору, работы должны были быть выполнены к концу июля 2017 года. Но компания не выполнила работы в срок, в связи с чем в 2018 году договор о строительстве жилья между организациями был расторгнут в одностороннем порядке. ГУОВ потребовало взыскать с «Омега-Строй» неотработанный аванс 63 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в октябре прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о возвращении уголовного дела Игоря Дубровина прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Прокурор не согласился с таким исходом и внес апелляционное представление, которое было удовлетворено Свердловским областным судом. Накануне уголовное дело в отношении Игоря Дубровина было передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Как следует из картотеки Облсуда, обвиняемым является и бывший директор «Омега-Строй» Вадим Пономарев, который ранее фигурировал в деле в качестве подозреваемого. Уголовные дела Вадима Пономарева и Игоря Дубровина объединены в общее производство. Ранее сообщалось, что подозреваемым по уголовному делу проходит бывший учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов.

В разговоре с «Ъ-Урал» один из адвокатов Игоря Дубровина Сергей Мисиюк сообщил, что его доверитель «никаких хищений не совершал» и заявил, что в обвинительном заключении усматривает много нестыковок, а также он выразил надежду на то, что «суд сможет во всем разобраться».

От более подробных комментариев по делу он отказался, ссылаясь на необходимость согласовать позицию с подзащитным. По его словам, вину Игорь Дубровин не признает.

В 2017–2019 годах Игорь Дубровин работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2020 году он получил должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В июне 2023 года Игорь Дубровин был назначен и. о. зампреда правительства Забайкальского края, в августе — и. о. министра строительства региона. В 2022 году возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (ЦРСКИ), которая курировала проект по строительству нового зала Свердловской филармонии. Концепцию зала разработало и подготовило архитектурное британское бюро Zaha Hadid Architects. Как сообщали «Ъ-Урал» в пресс-службе Свердловской филармонии, все переговоры с бюро вел Игорь Дубровин. Строительство объекта еще не началось.

Мария Шараева

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