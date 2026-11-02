В Ишимбае продают бывшее здание филиала авиационного института
Мэрия Ишимбая выставила на торги здание по адресу Революционнная улица, 85. Заброшенное двухэтажное сооружение продается с начальной ценой 17,7 млн руб.
В открытых источниках говорится, что здание 1952 года постройки в начале 1980-х годов заняло ишимбайское отделение вечернего технологического факультета Уфимского авиационного института (позднее — Уфимского государственного авиационного технического университета, УГАТУ). Затем помещения заняли учреждения общего образования. С 1999 по 2014 годы там располагался муниципальный Ишимбайский межшкольный учебный комбинат.
Кадастровая стоимость здания площадью 1,9 тыс. кв. м сегодня составляет почти 35,2 млн руб. По данным СМИ, нынешний аукцион — не первая попытка продать сооружение: предыдущие торги объявлялись в конце августа, но не состоялись из-за отсутствия претендентов на имущество. Новый аукцион назначен на 3 декабря.