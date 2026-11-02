В Ишимбае продают бывшее здание филиала авиационного института

Кадастровая стоимость здания площадью 1,9 тыс. кв. м сегодня составляет почти 35,2 млн руб. По данным СМИ, нынешний аукцион — не первая попытка продать сооружение: предыдущие торги объявлялись в конце августа, но не состоялись из-за отсутствия претендентов на имущество. Новый аукцион назначен на 3 декабря.