Фильм «Рождение империи» собрал в Удмуртии почти 2 млн рублей после премьеры
Историческая драма о Петре I «Рождение империи» (12+) стала первой по объему сборов среди других кинокартин в Удмуртии с 29 октября по 1 ноября. Фильм принес за этот уикенд 1,9 млн руб. Такие данные представил «Фонд Кино».
На показ «Рождения империи» в кинотеатрах республики пришли 4,3 тыс. зрителей. На одном сеансе насчитывалось в среднем 14 человек.
На втором месте по сборам в республике оказалось фэнтези «Чудо-Юдо» (6+) с показателем 1,37 млн руб. Фильм посетили 3,8 тыс. зрителей. Всего было 206 сеансов.
С небольшим отставанием тройку лидеров замкнула картина «Сказка о потерянном времени» (6+). Сборы по ней составили 1,36 млн руб. При этом число посетивших этот фильм человек оказалось даже больше, чем у «Рождения империи» — 4,4 тыс. зрителей.