Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Фильм «Рождение империи» собрал в Удмуртии почти 2 млн рублей после премьеры

Историческая драма о Петре I «Рождение империи» (12+) стала первой по объему сборов среди других кинокартин в Удмуртии с 29 октября по 1 ноября. Фильм принес за этот уикенд 1,9 млн руб. Такие данные представил «Фонд Кино».
Момент из трейлера

Момент из трейлера

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова

На показ «Рождения империи» в кинотеатрах республики пришли 4,3 тыс. зрителей. На одном сеансе насчитывалось в среднем 14 человек.
На втором месте по сборам в республике оказалось фэнтези «Чудо-Юдо» (6+) с показателем 1,37 млн руб. Фильм посетили 3,8 тыс. зрителей. Всего было 206 сеансов.
С небольшим отставанием тройку лидеров замкнула картина «Сказка о потерянном времени» (6+). Сборы по ней составили 1,36 млн руб. При этом число посетивших этот фильм человек оказалось даже больше, чем у «Рождения империи» — 4,4 тыс. зрителей.
Подробнее об историческом фильме о русском царе читайте в материале «Полнопетражный фильм».