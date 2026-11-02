Фильм «Рождение империи» собрал в Удмуртии почти 2 млн рублей после премьеры

С небольшим отставанием тройку лидеров замкнула картина «Сказка о потерянном времени» (6+). Сборы по ней составили 1,36 млн руб. При этом число посетивших этот фильм человек оказалось даже больше, чем у «Рождения империи» — 4,4 тыс. зрителей.