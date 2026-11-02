В Оренбуржье предложили на пять лет запретить продажу вейпов

Возможность ввести запрет в качестве эксперимента появилась благодаря принятому в июне 2026 года федеральному закону, который разрешил регионам в период с марта 2027 года до марта 2032 года самостоятельно вводить ограничения на продажу вейпов. Как сообщил 22 октября на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев, свои законы о запрете продажи вейпов уже приняли 16 регионов России, еще в 24 регионах такие законопроекты внесены в заксобрания на обсуждение. 28 октября такой региональный закон приняли в Ульяновской области.