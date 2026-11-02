В Оренбуржье предложили на пять лет запретить продажу вейпов
Власти Оренбургской области выступили с инициативой временно запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничение предлагают ввести на пять лет: с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Авторами инициативы стали губернатор региона и областной прокурор Руслан Медведев. Сейчас документ находится на рассмотрении профильного комитета заксобрания. Итоговое решение будет озвучено после заседания, которое пройдет в среду, 25 ноября.
В пояснительной записке указано, что вейпы приводят к никотиновой зависимости и существенно вредят человеческому организму. Специалисты отмечают риск респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, маркетинг электронных сигарет может привлекать внимание молодежи за счет яркого дизайна, подсветки и множества вкусов.
Власти региона также предложили с 1 марта 2027 года ограничить продажу никотиносодержащей продукции в зданиях для отдыха и оздоровления детей, на пляжах и в рекреационных зонах, в учреждениях соцобслуживания, культовых зданиях и на спортивных соревнованиях.
Возможность ввести запрет в качестве эксперимента появилась благодаря принятому в июне 2026 года федеральному закону, который разрешил регионам в период с марта 2027 года до марта 2032 года самостоятельно вводить ограничения на продажу вейпов. Как сообщил 22 октября на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев, свои законы о запрете продажи вейпов уже приняли 16 регионов России, еще в 24 регионах такие законопроекты внесены в заксобрания на обсуждение. 28 октября такой региональный закон приняли в Ульяновской области.