Аналитики зафиксировали четырехкратный разрыв в динамике микрофинансового сектора республик СКФО

В Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике рынок микрофинансирования находится в состоянии абсолютной стагнации. В Дагестане на протяжении всего периода с 1 января по 1 ноября 2026 года стабильно работают две организации. Согласно данным регистраций и ликвидаций, с начала года в республике не было открыто ни одной новой компании и не закрылась ни одна старая.