Аналитики зафиксировали четырехкратный разрыв в динамике микрофинансового сектора республик СКФО
Аналитики сервиса Контур.Фокус представили «Ъ-Кавказ» отчет о состоянии микрофинансового сектора в республиках Северного Кавказа. Если в Краснодарском крае и Ростовской области рынок МФО бьет рекорды роста, то в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ситуация развивается по четырем совершенно разным сценариям — от полной заморозки до двукратного увеличения числа игроков за десять месяцев 2026 года.
В Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике рынок микрофинансирования находится в состоянии абсолютной стагнации. В Дагестане на протяжении всего периода с 1 января по 1 ноября 2026 года стабильно работают две организации. Согласно данным регистраций и ликвидаций, с начала года в республике не было открыто ни одной новой компании и не закрылась ни одна старая.
В Карачаево-Черкесии ситуация еще более консервативная: в регионе сохраняется всего один игрок. Любое движение на этом рынке отсутствует — нулевое количество регистраций и нулевое количество ликвидаций. Эксперты объясняют это крайне низким уровнем проникновения банковских услуг в сочетании с невысоким потребительским спросом, который полностью удовлетворяется текущим количеством игроков, а также спецификой местного финансового поведения.
Наиболее заметную положительную динамику в сегменте микро-регионов показала Кабардино-Балкарская Республика. Рынок здесь вырос на 100%: количество МФО увеличилось с одной до двух организаций.
В отличие от соседей, в КБР зафиксирована инвестиционная активность. В период с января по апрель 2026 года в республике была зарегистрирована одна новая компания, при этом ни одна из существующих организаций не прекратила деятельность. Появление второго игрока свидетельствует о минимальном, но устойчивом росте спроса на микрозаймы в регионе, который ранее считался практически закрытым для внешних финансовых институтов.
Единственным регионом Северного Кавказа, показавшим отрицательную динамику, стала Республика Северная Осетия — Алания. Количество микрофинансовых организаций здесь сократилось на 20% — с 5 до 4 компаний.
Этот процесс сопровождается чистыми ликвидациями. В первом квартале 2026 года (с января по апрель) в республике закрылась одна МФО, и ни одной новой зарегистрировано не было. Сокращение рынка на фоне общего роста в стране может указывать на ужесточение внутреннего регулирования, низкую маржинальность бизнеса в условиях невысоких доходов населения или поглощение мелких региональных игроков федеральными сетями, которые предпочитают работать в Осетии через онлайн-каналы, не регистрируя физические офисы.