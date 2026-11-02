Более 85% жителей Ростова не готовы доверять ИИ все личные данные

Около 15% опрошенных выразили уверенность, что технологии не заменят общение с близкими и им не стоит полностью делегировать работу с персональными данными и личную переписку. Еще 10% не готовы использовать ИИ для задач, связанных с выражением чувств и эмоций. При этом 4% считают, что нейросети способны справиться практически с любой задачей.