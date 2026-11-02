Более 85% жителей Ростова не готовы доверять ИИ все личные данные
Жители Ростова-на- Дону не готовы полностью доверять нейросетям, свидетельствуют результаты опроса, проведенные Почтой Mail совместно с Hi-Tech Mail. Результаты исследования предоставлены «Ъ-Ростов» пресс-службой компаний.
Чаще всего жители Ростова доверяют нейросетям редактирование фотографий (43%) и рабочих документов (35%). Еще 30% используют ИИ для работы над презентациями и отчетами. В личных сценариях ИИ тоже находит применение: каждый шестой 17% доверяет ему подготовку личных писем.
Персональные и финансовые данные не стали бы загружать в ИИ 71% и 61% опрошенных соответственно. Еще 32% предпочитают не делиться в сети информацией о здоровье. Есть и те, кто готов использовать нейросети для работы с любыми данными (13%).
Около 15% опрошенных выразили уверенность, что технологии не заменят общение с близкими и им не стоит полностью делегировать работу с персональными данными и личную переписку. Еще 10% не готовы использовать ИИ для задач, связанных с выражением чувств и эмоций. При этом 4% считают, что нейросети способны справиться практически с любой задачей.