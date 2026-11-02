«Сибирский цемент» сократил производство на 12% за первые три квартала 2026 года

По оценке первого вице-президента АО «ХК „Сибцем“» Александра Леготина, спрос на цемент в Сибири (включая Бурятию и Забайкалье) за девять месяцев снизился на 4,7% в годовом выражении, составив 4,5 млн тонн. Он отметил, что с июня рынок макрорегиона начал восстанавливаться после 24 месяцев непрерывного падения. «Однако говорить о стабильном спросе пока рано. Из-за высокой ставки ЦБ и замедления темпов строительства мы не видим предпосылок для существенного роста потребления цемента в краткосрочной перспективе»,— добавил господин Леготин.