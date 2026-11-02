«Сибирский цемент» сократил производство на 12% за первые три квартала 2026 года
Холдинговая компания «Сибирский цемент» по итогам первых трех кварталов текущего года сократила производство цемента на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Пять заводов холдинга совокупно выпустили около 3,4 млн тонн продукции, сообщили в пресс-службе предприятия.
Наибольшее падение зафиксировано на заводе «Ангарскцемент» — на 33%, до 402,5 тыс. тонн. Производство на Топкинском цемзаводе снизилось на 14% (до 1,2 млн тонн), на «Искитимцементе» — на 6% (до 877,2 тыс. тонн). Тимлюйский завод сохранил показатели на уровне 2025 года, выпустив 313,1 тыс. тонн. Единственным активом холдинга, показавшим рост, стал «Красноярский цемент», где выпуск увеличился на 2% — до 518,1 тыс. тонн.
По оценке первого вице-президента АО «ХК „Сибцем“» Александра Леготина, спрос на цемент в Сибири (включая Бурятию и Забайкалье) за девять месяцев снизился на 4,7% в годовом выражении, составив 4,5 млн тонн. Он отметил, что с июня рынок макрорегиона начал восстанавливаться после 24 месяцев непрерывного падения. «Однако говорить о стабильном спросе пока рано. Из-за высокой ставки ЦБ и замедления темпов строительства мы не видим предпосылок для существенного роста потребления цемента в краткосрочной перспективе»,— добавил господин Леготин.
«Сибирский цемент» объединяет 14 предприятий и входит в тройку крупнейших производителей цемента РФ.