В Башкирии ожидаются туман и похолодание до -10°
3 ноября в некоторых районах Башкирии ночью и утром местами ожидается туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 м, сообщает Башгидрометцентр. На территории республики будет переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер будет менять направление, 0 –5 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -5...-10°, местами — до 0°, днем — +4...+9°.
В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет слабым, 0–5 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -5...-7°, в центре города — до 0°, днем — +4...+6°.