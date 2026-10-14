Володин поручил оценить рост тарифов ЖКХ в регионах

Председатель Госдумы отметил необходимость детального рассмотрения ситуации в каждом регионе. Он призвал обратить внимание на то, почему в некоторых субъектах тарифы выросли лишь на 11%, тогда как в других показатели превышают отметку в 22%. Также Вячеслав Володин счел важным изучить опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тюмени, где коммунальные услуги обеспечивают муниципальные предприятия.