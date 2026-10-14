Володин поручил оценить рост тарифов ЖКХ в регионах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой проанализировать индексации тарифов ЖКХ в регионах России. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты.
Господин Володин напомнил, что правительство установило предельный годовой рост тарифов на уровне 11,8%. По его словам, решения о тарифах принимают на региональном уровне, и те, кто увеличивает тарифы выше допустимого уровня, должны обосновать свои действия. Для контроля за соблюдением этих норм Федеральной антимонопольной службе (ФАС) переданы полномочия по снижению тарифов.
Председатель Госдумы отметил необходимость детального рассмотрения ситуации в каждом регионе. Он призвал обратить внимание на то, почему в некоторых субъектах тарифы выросли лишь на 11%, тогда как в других показатели превышают отметку в 22%. Также Вячеслав Володин счел важным изучить опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тюмени, где коммунальные услуги обеспечивают муниципальные предприятия.
В регионах, где тепло- и водоснабжение передано концессионным организациям, установлена рентабельность, что может влиять на уровень роста тарифов. Господин Володин предложил рассмотреть возможность отказа от концессионной модели в пользу государственных предприятий для усиления контроля и снижения тарифов.