Расходы организаций Башкирии на ИИ превысили 141 млн рублей

В 2025 году государственные учреждения и бизнес Башкирии потратили на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта более 141,5 млн руб., сообщает FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата. Средние затраты на одну организацию, использующую ИИ, составили 373,5 тыс. руб.