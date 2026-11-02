Расходы организаций Башкирии на ИИ превысили 141 млн рублей
В 2025 году государственные учреждения и бизнес Башкирии потратили на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта более 141,5 млн руб., сообщает FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата. Средние затраты на одну организацию, использующую ИИ, составили 373,5 тыс. руб.
Среди регионов Приволжского федерального округа республика в прошлом году заняла четвертое место по объему расходов на ИИ после Татарстана (417,2 млн руб.), Самарской области (232,3 млн руб.) и Нижегородской области (189,1 млн руб.). На Башкирию пришлось 8,9% таких затрат (в 2024 году — 3,2%).
По сравнению с 2024 годом, расходы на ИИ увеличились на 44,4 млн руб. Башкирия заняла 10-е место среди регионов России по темпам роста финансирования ИИ.
Общие расходы госучреждений и организаций страны на внедрение и использование ИИ за год увеличились на 95%, превысив 176,1 млрд руб.