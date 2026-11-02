Рынок микрофинансирования в Ростовской области вырос на 17%

Анализ входящего и исходящего потоков капитала, проведенный Контур.Фокусом за первые четыре месяца года (период с 1 января по 30 апреля 2026 года), показывает, что рост донского рынка носит не инерционный, а инвестиционный характер. За этот короткий промежуток в регион зашли пять новых микрофинансовых компаний, что является лучшим показателем на всем Юге. При этом рынок продемонстрировал высокую устойчивость: за те же четыре месяца прекратила деятельность лишь одна организация. Таким образом, чистый прирост только в первом квартале составил четыре игрока. Это свидетельствует о высоком доверии инвесторов к экономике региона и наличии устойчивого спроса на краткосрочные займы среди населения и малого бизнеса. Для сравнения: в соседнем Ставропольском крае за этот же период не открылось ни одной МФО при одной ликвидации, а в Краснодарском крае чистый прирост составил три компании.