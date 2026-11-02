Рынок микрофинансирования в Ростовской области вырос на 17%
Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в Ростовской области по итогам десяти месяцев 2026 года продемонстрировал уверенный двузначный рост, закрепив за регионом статус одного из главных финансовых хабов Юга России. Согласно свежему исследованию аналитиков сервиса проверки контрагентов Контур.Фокус, количество легальных участников рынка в донском регионе увеличилось на 17,39%. Если на 1 января 2026 года деятельность микрофинансовую (ОКВЭД 64.92.7) осуществляли 23 компании, то к 1 ноября их число достигло 27.
В макрорегиональном разрезе Ростовская область заняла уверенное второе место по темпам экспансии, пропустив вперед только Краснодарский край, где зафиксирован аномальный скачок в 27,27%. В целом по семи субъектам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия) количество МФО выросло на 14,29% — с 50 до 57 организаций. На этом фоне Ростовская область выглядит главным драйвером стабильности: она не только обеспечила существенную долю общего прироста, но и стала абсолютным лидером по абсолютному количеству действующих игроков, почти вдвое обогнав ближайшего преследователя — Краснодарский край.
Анализ входящего и исходящего потоков капитала, проведенный Контур.Фокусом за первые четыре месяца года (период с 1 января по 30 апреля 2026 года), показывает, что рост донского рынка носит не инерционный, а инвестиционный характер. За этот короткий промежуток в регион зашли пять новых микрофинансовых компаний, что является лучшим показателем на всем Юге. При этом рынок продемонстрировал высокую устойчивость: за те же четыре месяца прекратила деятельность лишь одна организация. Таким образом, чистый прирост только в первом квартале составил четыре игрока. Это свидетельствует о высоком доверии инвесторов к экономике региона и наличии устойчивого спроса на краткосрочные займы среди населения и малого бизнеса. Для сравнения: в соседнем Ставропольском крае за этот же период не открылось ни одной МФО при одной ликвидации, а в Краснодарском крае чистый прирост составил три компании.
В то время как в Дагестане и Карачаево-Черкесии рынок остается статичным (2 и 1 организация соответственно), а в Северной Осетии и Ставропольском крае наблюдается стагнация и сокращение, Ростовская область подтверждает статус региона с наиболее развитой финансовой инфраструктурой на юге страны. Ожидается, что до конца 2026 года, с учетом сезонного предновогоднего спроса на потребительские расходы, количество легальных МФО в области может преодолеть отметку в 28–29 компаний.