«Железнодорожники никак не могут найти свою игру»

Казалось бы, силы слишком неравны, чтобы болельщики «Локо» могли на что-то надеяться, но в дерби все не так просто. Напомню, во встрече с ЦСКА «Спартак» тоже считался фаворитом, но в итоге уступил. Так что букмекерские линии, без сомнения, отражают силу команд, но в одном конкретно взятом матче все может пойти по любому сценарию. Правда, в этот раз сценарий с большой долей вероятности будет зрелищным и результативным, считает комментатор Александр Аксенов: