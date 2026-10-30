«Железнодорожники никак не могут найти свою игру»
Владимир Осипов — о том, чего ждать от тринадцатого тура РПЛ
Главным матчем 13-го тура РПЛ 1 ноября станет московское дерби «Локомотив»—«Спартак». Встреча пройдет в Черкизове. «Локомотив» по-прежнему не может выбраться из кризиса, команда занимает в турнирной таблице 13-е место. «Спартак» идет пятым, но остается в чемпионской гонке. Смогут ли железнодорожники противостоять фавориту, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Очевидно, что в противостоянии с «Локомотивом» фаворит именно «Спартак». Железнодорожники никак не могут найти свою игру. Даже после того как команда поработала на трансферном рынке, ситуация не изменилась. Но самое главное, что сложности у «Локо» не только на поле, но и за его пределами, считает комментатор Константин Генич:
«"Локомотив" растерял раздевалку. Я говорю сейчас про дисциплину внутри, потому что когда у тебя лидер команды, такой как Коля Комличенко, в середине тайма бросает играть, обижаясь на партнера, что он не двинулся к мячу, и просто разворачивается, и машет рукой, это вопрос к тренерскому штабу и вопрос к коллективу: как вы вообще такое допускаете?».
Казалось бы, силы слишком неравны, чтобы болельщики «Локо» могли на что-то надеяться, но в дерби все не так просто. Напомню, во встрече с ЦСКА «Спартак» тоже считался фаворитом, но в итоге уступил. Так что букмекерские линии, без сомнения, отражают силу команд, но в одном конкретно взятом матче все может пойти по любому сценарию. Правда, в этот раз сценарий с большой долей вероятности будет зрелищным и результативным, считает комментатор Александр Аксенов:
«Я думаю, что голов будет много, потому что "Локомотив" сейчас — это вообще команда неубедительная в обороне, а "Спартак" — это команда неубедительная всегда в обороне. И у одних, и у других атака превосходит качество оборонительных действий, поэтому я думаю, что будут стараться играть вперед, и я думаю, что где-нибудь 3:2, 4:2, а то, может быть, и 4:4 мы вполне можем увидеть».
Не исключено, что матч в Черкизове может получиться самым ярким в туре, ведь в остальных противостояниях лидеры встречаются с командами, которые вряд ли будут уделять атаке много внимания. ЦСКА, например, отправляется в Оренбург. А эта команда не просто так идет на шестом месте. Отбирать очки у лидеров «Оренбург» умеет.
Игроки здесь очень много фолят и скорее не дают играть сопернику, но то, как работает с командой главный тренер Ильдар Ахметзянов, настолько впечатлило футбольную общественность, что его, вроде как, пригласили в «Рубин».
Пока все это, конечно, неофициально, но то, что армейцам в Оренбурге будет сложно, мало кто сомневается. Хотя ЦСКА все равно отправляется на этот выезд в качестве фаворита. То, как прогрессирует красно-синий клуб со старта сезона, впечатляет многих экспертов, в том числе Владислава Радимова:
«Мне совершенно не понравилось, как они начали сезон, но постепенно они набирают, они физически становятся гораздо лучше. Я так понимаю, что и требования Игдисамова понимать начинают лучше. Мне в ЦСКА нравится прогресс именно».
«Краснодар» после серии неудач в РПЛ должен наконец взять три очка. Соперником южан будет «Родина», которая звезд с неба не хватает и давно закрепилась в подвале турнирной таблицы. Выигрывать должны и московские динамовцы, которые принимают «Ахмат». Последний матч 13-го тура «Крылья Советов»—«Зенит», если верить букмекерам, также должен пройти без сюрпризов, хотя «крылышки» удивлять умеют и смогли отобрать очки у четырех команд из нынешней пятерки лидеров. Поэтому небольшой шанс на неожиданность есть. Единственный нюанс: из-за кубковых игр эта встреча пройдет только 2 ноября.
Что касается противостояний, которые можно будет увидеть на федеральном телеканале, то 31 октября в 19:45 это будет «Родина»—«Краснодар», а в воскресенье в это же время «Локомотив»—«Спартак».