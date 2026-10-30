Балтийское дерби с бразильским дублем

На этом интересные события в матче не закончились. Потому что у «Балтики» отличился вышедший на замену нападающий Илья Порохов, отправивший мяч в сетку ворот после ошибки игроков «Зенита» и передачи партнера. Хозяева на последних минутах штурмовали ворота петербуржцев, но те выстояли, повторив свой «любимый» счет, с которым завершали недавние матчи чемпионата России. Со счетом 3:2 «Зенит» обыграл поочередно ту же «Балтику» в Калининграде, «Краснодар» на его поле, «Ахмат» дома. Надо заметить, что игра с «Балтикой» в Кубке России завершилась за двадцать минут до полуночи. И смотрели ее далеко не все болельщики. Такое расписание придумали организаторы турнира, чтобы «Матч ТВ» показал в вечернее время все игры по очереди. В четверг вечером не повезло «Зениту» и его поклонникам.