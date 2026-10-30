Балтийское дерби с бразильским дублем
«Зенит» обыграл команду из Калининграда
«Зенит» досрочно, за тур до окончания группового турнира Кубка России, вышел в плей-офф, обыграв в Калининграде «Балтику» со счетом 3:2. Дубль в этой игре, первый в России, записал на свой счет бразильский форвард сине-бело-голубых Фелипе Аугусто. Первый гол за «Зенит» провел 18-летний полузащитник Даниил Кондаков.
Матчи Кубка России давно стали для тренеров «Зенита», как и для тренеров других команд РПЛ, смотром резерва. Выходят на поле те, кто редко играет в чемпионате, а также молодые игроки. Вот и матч против «Балтики» у петербуржцев начал далеко не основной состав. Достаточно сказать, что на правом фланге вышли играть Вячеслав Караваев и Сергей Волков: один — в защите, другой — в полузащите. И по ходу игры футболисты «Зенита» занимали не совсем обычные для себя позиции. Вильмар Барриос ближе к финальному свистку оказался на правом фланге обороны. В центре поля у гостей действовали 18-летние Даниил Кондаков и Амир Мусаев.
Гости в середине первого тайма открыли счет, проведя быструю атаку с участием Кондакова, Джона Джона, который отдал пяткой мяч подключившемуся Роману Веге, тот прострелил вдоль штрафной, и успевший к штрафной Кондаков низовым ударом послал мяч в сетку. Роль игрока, закрывшего обзор вратарю, как в хоккее, выполнил Фелипе Аугусто. Хорошо, что бразилец не залез «во вне игры», иначе гол отменили бы. Для Кондакова это был первый гол за «Зенит». Счет 1:0 в пользу гостей выглядел не совсем справедливым, потому что «Балтика» атаковал в первом тайме чаще, а соперники допускали много ошибок. Хозяева не смогли реализовать свои моменты.
В середине второго тайма то же Аугусто увеличил преимущество сине-бело голубых, забив второй мяч. Он получил передачу от Джона Джона, обманул на замахе двух защитников и поразил дальний угол. Казалось, после этого гости спокойно доведут матч до победы. Однако через несколько минут защитник «Балтики» Илья Кирш — к слову, воспитанник академии «Зенита», каких много в клубах РПЛ,— забил гол ударом метров с 40, послав мяч в дальнюю «девятку». Никто такого удара не ожидал, включая голкипера петербуржцев Дениса Адамова. Возможно, и сам Кирш делал передачу в штрафную, однако мяч в итоге спланировал в ворота.
«Зениту» пришлось «поднажать» в атаке, и Аугусто за десять минут до финального свистка забил свой второй гол, получив тонкую передачу от Кондакова. Помог партнерам в этом эпизоде вышедший на замену Артем Карпукас, затащивший мяч в штрафную и отдавший его Кондакову. Бразилец до этого не забивал в майке «Зенита» двух голов в одном матче. У него всего столько было, и оба он забил в чемпионате России.
На этом интересные события в матче не закончились. Потому что у «Балтики» отличился вышедший на замену нападающий Илья Порохов, отправивший мяч в сетку ворот после ошибки игроков «Зенита» и передачи партнера. Хозяева на последних минутах штурмовали ворота петербуржцев, но те выстояли, повторив свой «любимый» счет, с которым завершали недавние матчи чемпионата России. Со счетом 3:2 «Зенит» обыграл поочередно ту же «Балтику» в Калининграде, «Краснодар» на его поле, «Ахмат» дома. Надо заметить, что игра с «Балтикой» в Кубке России завершилась за двадцать минут до полуночи. И смотрели ее далеко не все болельщики. Такое расписание придумали организаторы турнира, чтобы «Матч ТВ» показал в вечернее время все игры по очереди. В четверг вечером не повезло «Зениту» и его поклонникам.
Благодаря этой победе петербуржцы досрочно выиграли свою группу, набрав 14 очков, и вышли в плей-офф Кубка России. Следующий матч они проведут в чемпионате 2 ноября против «Крыльев Советов» в Самаре.