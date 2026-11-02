Свердловский суд встал на сторону старообрядческой церкви в споре с застройщиком
Свердлоский арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» к Местной русской православной старообрядческой церкви и Местной екатеринбургской старообрядческой поморской общине, следует из документов суда. Истец требовал, чтобы старообрядцы приняли построенное здание церкви.
«В удовлетворении исковых требований отказать»,— указано в резолютивной части решения.
Застройщик настаивал на исполнении соглашения 2014 года, по которому старообрядцы должны были принять новое здание Никольской церкви на ул. Тверитина, построенное 10 лет назад, а взамен передать компании участок на ул. Розы Люксембург, 75. На этой территории находится здание бывшей Троицкой старообрядческой церкви, где до 2011 года располагался туберкулезный диспансер.
Представители общины отказывались подписывать акт приема-передачи, указывая на то, что облик новой церкви не соответствует историческому облику утраченной Никольской часовни 1792 года. В частности, по их словам, здание оказалось вдвое меньше изначального, а застройщик не прошел необходимые процедуры согласования.
В «Чусовском озере» настаивали, что все этапы строительства, на которое было затрачено 250 млн руб., согласовывались со старообрядческой церковью, и на момент заключения соглашения в 2014 году споры об облике были завершены.
Представитель застройщика сообщила, что компания планирует обжаловать решение вплоть до верховной инстанции, а если требования не будут удовлетворены — использовать другие методы защиты своих прав. Мотивировочная часть решения еще не опубликована, однако в компании предположили, что такое решение могло быть принято из-за заявления об истечении сроков исковой давности, с чем компания не согласна. Получить комментарий второй стороны на момент публикации не удалось.