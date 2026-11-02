Свердловский суд встал на сторону старообрядческой церкви в споре с застройщиком

Представитель застройщика сообщила, что компания планирует обжаловать решение вплоть до верховной инстанции, а если требования не будут удовлетворены — использовать другие методы защиты своих прав. Мотивировочная часть решения еще не опубликована, однако в компании предположили, что такое решение могло быть принято из-за заявления об истечении сроков исковой давности, с чем компания не согласна. Получить комментарий второй стороны на момент публикации не удалось.