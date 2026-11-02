С застройщиков двух домов в Красной Поляне взыщут 94 млн рублей
Суд взыскал более 94 млн руб. с застройщиков двух многоквартирных домов в Красной Поляне по искам прокуратуры Адлерского района Сочи. Деньги должны поступить в муниципальный бюджет для компенсации затрат на создание социальной инфраструктуры.
Как сообщили в прокуратуре, проверка соблюдения градостроительного законодательства выявила нарушения при строительстве домов на улице Ставропольской и в Октябрьском переулке. По данным надзорного ведомства, застройщики возвели объекты без разрешительной документации и не предусмотрели потребность в социальной инфраструктуре для будущих жильцов. В результате обязанность по строительству соответствующих объектов или увеличению числа мест в существующих учреждениях легла на муниципалитет.
Для возмещения расходов прокуратура направила в суд иски о взыскании с застройщиков средств, необходимых для создания социальной инфраструктуры. Адлерский районный суд удовлетворил требования, постановив взыскать в пользу муниципального образования более 94 млн руб.
В обеспечение исполнения судебных решений на имущество и банковские счета ответчиков наложены аресты.