С застройщиков двух домов в Красной Поляне взыщут 94 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре, проверка соблюдения градостроительного законодательства выявила нарушения при строительстве домов на улице Ставропольской и в Октябрьском переулке. По данным надзорного ведомства, застройщики возвели объекты без разрешительной документации и не предусмотрели потребность в социальной инфраструктуре для будущих жильцов. В результате обязанность по строительству соответствующих объектов или увеличению числа мест в существующих учреждениях легла на муниципалитет.