В Ярославле будут судить костромича за обслуживание сим-боксов мошенников

По версии следствия, мужчина приобрел через сайт бесплатных объявлений два сим-бокса и разместил их в арендованной квартире в Дзержинском районе Ярославля. Он подключил оборудование к интернету и обеспечил пропуск телефонного трафика с использованием нескольких сим-карт. В УМВД уточнили, что обвиняемый рассчитывал получать систематический доход.