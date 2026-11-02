В Ярославле будут судить костромича за обслуживание сим-боксов мошенников
В Дзержинский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Костромы, обвиняемого в обслуживании сим-боксов в интересах телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области и региональном УМВД.
По версии следствия, мужчина приобрел через сайт бесплатных объявлений два сим-бокса и разместил их в арендованной квартире в Дзержинском районе Ярославля. Он подключил оборудование к интернету и обеспечил пропуск телефонного трафика с использованием нескольких сим-карт. В УМВД уточнили, что обвиняемый рассчитывал получать систематический доход.
Оборудование использовалось для совершения шести мошенничеств. Пострадали жители Свердловской, Смоленской, Владимирской областей и Татарстана. Общий ущерб превысил 1,335 млн руб.
Мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 274.3 УК РФ — незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение его функционирования в целях совершения иного преступления, повлекшие тяжкие последствия.