ГК «ЕКС» построит дюкер через Волгу в Рыбинске за 626,6 млн рублей
Подрядчиком строительства нового дюкера системы холодного водоснабжения в Рыбинске определена группа компаний «ЕКС». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в Max. Завершить прокладку коммуникаций планируется к 2029 году.
Стоимость контракта составляет 626,6 млн руб., следует из данных сервиса «Контур.Закупки». По итогам конкурса цена не снизилась. Заказчиком выступает ГП «Ярославский областной водоканал». Итоги торгов подвели 16 октября, контракт заключен 27 октября.
Новый водопровод пройдет по дну Волги до микрорайона ГЭС. Он станет третьей линией дюкера и, по словам главы региона, повысит надежность водоснабжения правобережной части Рыбинска. Работы выполнят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщал «Ъ-Ярославль», ГК «ЕКС» выполняла капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске и является подрядчиком реконструкции бассейна «Лазурный» в Ярославле. Компания занимает первое место среди предприятий Ярославской области по выручке в рейтинге «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2025 года ее выручка составила 260 млрд руб.