ГК «ЕКС» построит дюкер через Волгу в Рыбинске за 626,6 млн рублей

Как сообщал «Ъ-Ярославль», ГК «ЕКС» выполняла капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске и является подрядчиком реконструкции бассейна «Лазурный» в Ярославле. Компания занимает первое место среди предприятий Ярославской области по выручке в рейтинге «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2025 года ее выручка составила 260 млрд руб.