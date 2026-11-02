Мэрия рассчитывает достроить II очередь новостригинского кладбища в 2030 году
Завершение строительства кладбища «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде планируют в 2030 году. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.
Стоимость всей очереди оценивается в 347,6 млн руб. Весной и летом муниципальный заказчик четырежды пытался найти подрядчика по этой цене, но безуспешно: на три закупки никто не заявился, контракт с единственным участником одной из них, ООО «АрмГрупп», сорвался из-за отказа банков предоставить гарантию.
Затем мэрия поделила очередь на этапы, выделив первый за 80,5 млн руб. На этот раз со второй попытки удалось найти подрядчика, им стало ООО «Строймонтаж» из Большого Болдина. На первом этапе к 1 декабря 2027 года предусмотрено завершение вертикальной планировки территории, устройство ограждения, проездов, тротуаров и площадок.
В рамках всей очереди также запланировано строительство административного здания, сетей наружного освещения и дорог.