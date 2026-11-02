Мэрия рассчитывает достроить II очередь новостригинского кладбища в 2030 году

Затем мэрия поделила очередь на этапы, выделив первый за 80,5 млн руб. На этот раз со второй попытки удалось найти подрядчика, им стало ООО «Строймонтаж» из Большого Болдина. На первом этапе к 1 декабря 2027 года предусмотрено завершение вертикальной планировки территории, устройство ограждения, проездов, тротуаров и площадок.