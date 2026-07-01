Контракт на расширение нижегородского кладбища сорвался из-за отказа банков

Третий аукцион на строительство третьего этапа II очереди муниципального кладбища «Новое Стригинское» объявили в Нижнем Новгороде. Начальная цена не изменилась и составляет почти 347,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Первый аукцион муниципальный «ГлавУКС» объявил в начале апреля, но на него никто не заявился. В конце того же месяца закупку объявили повторно, уменьшив начальную стоимость на 10 руб.

На этот аукцион поступила только одна заявка — от ООО «АрмГрупп». С ним собирались заключить договор, однако подрядчик не смог предоставить банковскую гарантию, и заказчик признал его уклонившимся от заключения контракта.

В письме муниципальному учреждению несостоявшийся подрядчик пояснял, что перед подачей заявки получил предварительное одобрение на выпуск независимой гарантии от банка, но после победы этот банк и ряд других отказали в выпуске кредитного продукта. Также «АрмГрупп» попытался получить тендерный заем, но не смог этого сделать из-за сжатых сроков.

Новый аукцион назначен на 20 июля.

Галина Шамберина