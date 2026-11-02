Сотрудник газовой службы в Волгограде получил 3,5 года колонии за троих погибших

По данным суда, 13 сентября 2024 года газовщик приехал в частный дом в Дзержинском районе Волгограда, чтобы провести техобслуживание оборудования. Осужденный обнаружил негерметичность дымоотвода, отсутствие притока воздуха, истекший срок эксплуатации котла и другие нарушения. Он не сообщил об этом ни жильцам, ни руководителю газовой службы и не отразил в документах выявленные дефекты.