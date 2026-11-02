Сотрудник газовой службы в Волгограде получил 3,5 года колонии за троих погибших
Он никому не сообщил о неисправности котла
Суд в Волгограде приговорил слесаря газового предприятия Василия Савина к трем с половиной годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в смерти семьи от отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда.
По данным суда, 13 сентября 2024 года газовщик приехал в частный дом в Дзержинском районе Волгограда, чтобы провести техобслуживание оборудования. Осужденный обнаружил негерметичность дымоотвода, отсутствие притока воздуха, истекший срок эксплуатации котла и другие нарушения. Он не сообщил об этом ни жильцам, ни руководителю газовой службы и не отразил в документах выявленные дефекты.
В начале декабря того же года двое супругов и их малолетний сын скончались от отравления угарным газом. Заключение экспертизы установило, что из-за обратной тяги дым из водонагревателя поступал в дом.
Суд признал Василия Савина виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Газовщику назначили срок наказания с отбыванием в ИК, а также запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.