ККС Саратовской области одобрила трех кандидатов в судьи и одну отставку
Рассмотрение еще двух вопросов отложено
Квалификационная коллегия судей (ККС) Саратовской области на заседании 30 октября рассмотрела кадровые вопросы в судебной системе региона. Коллегия одобрила рекомендации по назначению трех кандидатов на судейские должности и приняла заявление об отставке одного из действующих судей.
Как следует из материалов ККС, коллегия рекомендовала на должность судьи Саратовского областного суда Валентину Хисяметдинову, ранее занимавшую пост судьи Заводского районного суда Саратова. На должность судьи Балаковского районного суда одобрена кандидатура Ксении Антиповой, на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ершовского района — Карины Джавадовой.
Кроме того, ККС рассмотрела заявление судьи Октябрьского районного суда Саратова Инны Лавровой о прекращении полномочий. Согласно решению коллегии, ее полномочия будут прекращены с 17 ноября 2026 года.
Рассмотрение еще двух вопросов отложено. ККС вернется к заявлению мирового судьи судебного участка № 3 Волжского района Саратова Марины Шемаровой о рекомендации ее на должность судьи Волжского районного суда. Также отложено рассмотрение вопроса о прекращении процедуры отставки судьи Тракторозаводского районного суда Волгограда Дениса Степанюка.
Валентина Хисяметдинова занимает должность судьи Заводского районного суда с 2019 года, имеет 9-й квалификационный класс и звание советника юстиции 3-го класса. Инна Лаврова была назначена судьей Октябрьского районного суда указом Президента РФ в апреле 2023 года, до этого она работала мировым судьей в Татищевском районе.
Денис Степанюк подал заявление об отставке в марте 2023 года после ДТП с участием его автомобиля, в котором погибла его дочь. Позднее судья передумал уходить из профессии и подал ходатайство о прекращении процедуры отставки. Окончательное назначение федеральных судей происходит указами Президента РФ на основании положительных рекомендаций ККС.