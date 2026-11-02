ККС Саратовской области одобрила трех кандидатов в судьи и одну отставку

Денис Степанюк подал заявление об отставке в марте 2023 года после ДТП с участием его автомобиля, в котором погибла его дочь. Позднее судья передумал уходить из профессии и подал ходатайство о прекращении процедуры отставки. Окончательное назначение федеральных судей происходит указами Президента РФ на основании положительных рекомендаций ККС.