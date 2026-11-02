Дроны ВСУ второй раз за неделю атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Самары

Сегодняшняя атака на нефтяную инфраструктуру стала второй за неделю со стороны Украины. В пятницу, 30 октября, Самарская область подверглась самому масштабному налету беспилотников за четыре года специальной военной операции: БПЛА пытались атаковать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Тогда же глава Новокуйбышевска Виктория Каткова заявила, что во время налета БПЛА погиб один человек. Также сообщалось, что во время ликвидации последствий атаки украинских беспилотников погибли два человека, еще несколько получили ранения. При этом до инцидента Украина не атаковала российские НПЗ с 20 октября.