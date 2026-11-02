Дроны ВСУ второй раз за неделю атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Самары
Атаку дронов отражали ПВО и мобильные огневые группы
Украинские дроны ночью 2 ноября атаковали один из нефтяных узлов под Самарой. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе для отражения атаки работают ПВО и мобильные огневые группы.
Сегодняшняя атака на нефтяную инфраструктуру стала второй за неделю со стороны Украины. В пятницу, 30 октября, Самарская область подверглась самому масштабному налету беспилотников за четыре года специальной военной операции: БПЛА пытались атаковать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Тогда же глава Новокуйбышевска Виктория Каткова заявила, что во время налета БПЛА погиб один человек. Также сообщалось, что во время ликвидации последствий атаки украинских беспилотников погибли два человека, еще несколько получили ранения. При этом до инцидента Украина не атаковала российские НПЗ с 20 октября.
Атаки на НПЗ продолжаются даже несмотря на то, что в конце сентября президент США Дональд Трамп призвал Украину остановить налеты на российские НПЗ. Господин Трамп заявил, что действия Украины привели к росту цен на нефть.
В настоящее время в Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников.