Квартиры на первичном рынке Ижевска оказались на 16% дороже жилья на «вторичке»
В среднем по РФ разрыв составил 20%
Средняя цена 1 кв. м первичной недвижимости Ижевска в октябре составила 152,8 тыс. руб., что выше прошлогоднего значения на 18%. «Квадрат» вторичного жилья стоил 131,2 тыс. руб. — это на 26% больше, чем годом ранее. Квартиры на первичном рынке столицы Удмуртии оказались дороже вторичного жилья на 16%, следует из данных аналитиков «Циан».
В среднем по РФ цена 1 кв. м первичной недвижимости за год выросла на 8%, вторичной — на 12%. Разрыв в стоимости между квартирами в новостройках и на рынке вторичного жилья составил 20%. Год назад он был равен 25%.
«Из-за того что “вторичка” дорожает быстрее новостроек, ценовой разрыв между сегментами продолжит сокращаться. Совсем он не исчезнет, так как на первичном рынке все же сохраняется рост из-за изменения структуры предложения в пользу более дорогих проектов, строительной инфляции и дорогого проектного финансирования»,— прокомментировала ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.
Среди причин удорожания вторичного жилья в «Циан» отмечают переток спроса на этот сегмент квартир. Также рынок готового жилья активно пополняется недавно сданными новостройками. Кроме того, девелоперы первичного рынка замедляют индексацию цен из-за сложностей, с которыми они сталкиваются. В частности, аналитики считают, что 2026 год может стать худшим по росту цен за последние восемь лет.
Напомним, за год стоимость малогабаритных квартир на вторичном рынке Ижевска выросла на 13,7%, до 3,2 млн руб. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 8,3%, до 127 тыс. руб. По темпам роста стоимости объекта Ижевск занял 44-е место среди 70 исследованных городов.