Квартиры на первичном рынке Ижевска оказались на 16% дороже жилья на «вторичке»

Среди причин удорожания вторичного жилья в «Циан» отмечают переток спроса на этот сегмент квартир. Также рынок готового жилья активно пополняется недавно сданными новостройками. Кроме того, девелоперы первичного рынка замедляют индексацию цен из-за сложностей, с которыми они сталкиваются. В частности, аналитики считают, что 2026 год может стать худшим по росту цен за последние восемь лет.