Малогабаритные квартиры в Ижевске подорожали на 13,7% за год

Для сравнения: полноразмерные квартиры на вторичном рынке в целом по России за год подорожали на 10,7%. По оценке гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, небольшие объекты пользуются спросом из-за более низкой стоимости покупки, что особенно важно в условиях дорогой ипотеки. Кроме того, студии и небольшие однокомнатные квартиры востребованы для сдачи в аренду.