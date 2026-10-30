Малогабаритные квартиры в Ижевске подорожали на 13,7% за год
Средняя цена такого объекта достигла 3,27 млн руб.
За год стоимость малогабаритных квартир на вторичном рынке Ижевска выросла на 13,7%, до 3,2 млн руб. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 8,3%, до 127 тыс. руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», изучивший динамику цен на жилье площадью до 32 кв. м в 70 крупных городах России с октября 2025 года.
По темпам роста стоимости объекта Ижевск занял 44-е место среди исследованных городов. В среднем по стране малогабаритные квартиры подорожали на 13%, до 3,9 млн руб. При этом квадратный метр такого жилья прибавил в цене 12,5%, до 148 тыс. руб.
В 64 из 70 городов стоимость малогабаритных квартир выросла. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в Московской области — на 31,7%, до 5,9 млн руб., Ленинградской области — на 25,5%, до 4,9 млн руб., и Брянске — на 23,8%, до 2,9 млн руб. В шести городах цены снизились.
Для сравнения: полноразмерные квартиры на вторичном рынке в целом по России за год подорожали на 10,7%. По оценке гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, небольшие объекты пользуются спросом из-за более низкой стоимости покупки, что особенно важно в условиях дорогой ипотеки. Кроме того, студии и небольшие однокомнатные квартиры востребованы для сдачи в аренду.