Бывших сотрудниц страховой компании оштрафовали за незаконное оформление полисов ОСАГО
Березниковский городской суд признал двух местных жительниц виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности и с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установило следствие, две бывшие сотрудницы страховой компании занимались неправомерным доступом к охраняемой компьютерной информации: после увольнения одна из женщин по договоренности с действующей сотрудницей использовала ее учетную запись для удаленного оформления страховых полисов ОСАГО без ведома работодателя. При этом сведения о клиентах вносились в базу от имени действующей сотрудницы, а комиссионное вознаграждение передавалось бывшей работнице.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновным наказание в виде штрафов в размере 180 и 200 тыс. руб. и лишил их права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, на срок 1 год 6 месяцев и 1 год 8 месяцев.