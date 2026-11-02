Бывших сотрудниц страховой компании оштрафовали за незаконное оформление полисов ОСАГО

Как установило следствие, две бывшие сотрудницы страховой компании занимались неправомерным доступом к охраняемой компьютерной информации: после увольнения одна из женщин по договоренности с действующей сотрудницей использовала ее учетную запись для удаленного оформления страховых полисов ОСАГО без ведома работодателя. При этом сведения о клиентах вносились в базу от имени действующей сотрудницы, а комиссионное вознаграждение передавалось бывшей работнице.