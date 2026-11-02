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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Управление дорожного хозяйства взыскивает 176 млн рублей с «Башкиравтодора»

Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) подало в арбитражный суд шесть исков к АО «Башкиравтодор». Подведомственное региональному минтрансу учреждение взыскивает с основной дорожно-строительной компании республики более 176,4 млн руб. по договорам подряда, следует из публикаций в картотеке арбитражных дел.

Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Подробности исков неизвестны. Даты заседаний не назначены.
«Башкиравтодор» является главным подрядчиком УДХ РБ. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания заключила с управлением 370 контрактов общей стоимостью около 87 млрд руб.
Идэль Гумеров