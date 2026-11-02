Управление дорожного хозяйства взыскивает 176 млн рублей с «Башкиравтодора»

Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) подало в арбитражный суд шесть исков к АО «Башкиравтодор». Подведомственное региональному минтрансу учреждение взыскивает с основной дорожно-строительной компании республики более 176,4 млн руб. по договорам подряда, следует из публикаций в картотеке арбитражных дел.