Управление дорожного хозяйства взыскивает 176 млн рублей с «Башкиравтодора»
Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) подало в арбитражный суд шесть исков к АО «Башкиравтодор». Подведомственное региональному минтрансу учреждение взыскивает с основной дорожно-строительной компании республики более 176,4 млн руб. по договорам подряда, следует из публикаций в картотеке арбитражных дел.
Подробности исков неизвестны. Даты заседаний не назначены.
«Башкиравтодор» является главным подрядчиком УДХ РБ. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания заключила с управлением 370 контрактов общей стоимостью около 87 млрд руб.