Ставропольский край занял 75-е место в рейтинге доступности ипотеки

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где на ипотечные выплаты приходится 20,1% доходов двух работающих. В тройку регионов с наиболее доступной ипотекой также вошли Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Последнее место занял Дагестан, где ежемесячный платеж достигает 90,3% совокупного заработка двух работающих жителей.