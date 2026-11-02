Ставропольский край занял 75-е место в рейтинге доступности ипотеки
Ставропольский край расположился на 75-й строчке рейтинга доступности ипотечного кредитования среди российских регионов. Средний ежемесячный платеж по жилищному кредиту в регионе составляет 64 тыс. руб., или 54% совокупной средней зарплаты двух работающих жителей. Средний размер ипотеки оценивается в 4,1 млн руб. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтниг».
Рейтинг составлен на основе соотношения фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой заработной платы двух работающих в регионе. Этот показатель позволяет оценить, какую часть семейного дохода занимает обслуживание жилищного кредита.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где на ипотечные выплаты приходится 20,1% доходов двух работающих. В тройку регионов с наиболее доступной ипотекой также вошли Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Последнее место занял Дагестан, где ежемесячный платеж достигает 90,3% совокупного заработка двух работающих жителей.