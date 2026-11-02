Мячик от корзины недалеко строится
В Челябинске построят региональный центр спортивной подготовки по баскетболу
Администрация Челябинска выпустила распоряжение о начале подготовки документов планировки территории в районе Тополиной аллеи на северо-западе Челябинска. Согласно документу, на участке между улицами Братьев Кашириных, Академика Сахарова и Северной планируется построить комплекс регионального центра спортивной подготовки по баскетболу. В рамках проекта будет построено двухэтажное здание самого центра общей площадью до 4,2 тыс. кв. м, а также отдельная котельная. Площадка расположена в квартале от строящейся РМК-арены, которая с будущего сезона станет домашней площадкой для челябинского баскетбольного клуба ЧБК, готовящегося к дебюту в Единой лиге ВТБ.
На официальном сайте администрации Челябинска опубликовано распоряжение главы города Алексея Лошкина №18230 от 30 октября «О подготовке документации по планировке территории (ДПТ) (проект планировки территории) в границах территориальной зоны 05 06 06 Б.3.1 в Центральном районе города Челябинска».
В приложениях к документу сказано, что инженерные изыскания и проектирование ДПТ будут проведены в соответствии с заявлением челябинского ООО СК «АрхиТэк». В задании на проектирование ДПТ сказано, что речь идет о будущем строительстве на земельном участке, находящемся в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Сахарова и Северной, комплекса регионального центра спортивной подготовки по баскетболу. Комплекс будет представлять собой собственно двухэтажное здание центра площадью до 4200 кв. м, а также котельную.
Инициатором работ по подготовке ДПТ в распоряжении указано ООО СК «АрхиТэк». По данным системы СПАРК-Интерфакс, компания была зарегистрирована в 2010 году и занимается строительством зданий и сооружений. Директором и владельцем ООО является Станислав Терентьев.
Будущий баскетбольный центр запланирован всего в квартале от достраивающейся РМК-арены, которая со следующего сезона должна стать домашней площадкой для баскетбольного клуба ЧБК, в прошлом сезоне выигравшего Суперлигу России и готовящегося к дебюту в Единой лиге ВТБ. При этом президентом региональной федерации баскетбола и клуба ЧБК, а также гендиректором РМК-арены является один и тот же человек — бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.
По словам господина Сандакова, в Челябинске готовится проект строительства Академии баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ).
Реализация проекта — часть федеральной программы по развитию баскетбольной инфраструктуры. Кроме того, в 2023 году между РФБ и правительством Челябинской области было подписано соглашение о сотрудничестве, которое закрепило намерения сторон по созданию современного спортивного объекта. Этот документ стал отправной точкой для формирования дорожной карты: от выбора земельного участка до будущего ввода объекта в эксплуатацию.
«Участок под строительство выбран с учетом стратегии развития инфраструктуры Челябинска. Пересечение улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова — центр густонаселенного района Челябинска, который сегодня испытывает острый дефицит специализированных баскетбольных площадок. Здесь будет размещена и областная спортивная школа по баскетболу, и база для научно-методического центра РФБ для всего Уральского округа. Мы сможем готовить здесь не только спортсменов, но и тренерские кадры»,— подчеркнул Николай Сандаков.
Эскизный проект будущего комплекса предусматривает наличие в здании двух баскетбольных площадок, одна из которых будет оборудована трибунами для зрителей и инфраструктурой, позволяющей проводить соревнования, тренажерного зала, медицинского пункта, конференц-залов, раздевалок и пункта питания.
«Проект очень удобный, эргономичный, создан на основе опыта создания подобных объектов в нашей стране», — отметил господин Сандаков.
В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области сообщили, что здание центра будет представлять собой специализированный комплекс для занятий баскетболом. Точные параметры объекта станут понятны после завершения его проектирования. Подготовка же документации по планировке территории — начальный этап, предшествующий проектированию и строительству центра.
По данным „Ъ-Южный Урал“, проект здания в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в госэкспертизу. После ее прохождения начнется процедура определения генерального подрядчика и технического заказчика, которые обеспечат реализацию проекта. По планам, строительство объекта может начаться в 2027 году.
Коммерсантъ (Челябинск) №204от 03.11.2026, стр. 8