Мячик от корзины недалеко строится

Администрация Челябинска выпустила распоряжение о начале подготовки документов планировки территории в районе Тополиной аллеи на северо-западе Челябинска. Согласно документу, на участке между улицами Братьев Кашириных, Академика Сахарова и Северной планируется построить комплекс регионального центра спортивной подготовки по баскетболу. В рамках проекта будет построено двухэтажное здание самого центра общей площадью до 4,2 тыс. кв. м, а также отдельная котельная. Площадка расположена в квартале от строящейся РМК-арены, которая с будущего сезона станет домашней площадкой для челябинского баскетбольного клуба ЧБК, готовящегося к дебюту в Единой лиге ВТБ.