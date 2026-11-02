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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Южный Урал

Мячик от корзины недалеко строится

В Челябинске построят региональный центр спортивной подготовки по баскетболу
Администрация Челябинска выпустила распоряжение о начале подготовки документов планировки территории в районе Тополиной аллеи на северо-западе Челябинска. Согласно документу, на участке между улицами Братьев Кашириных, Академика Сахарова и Северной планируется построить комплекс регионального центра спортивной подготовки по баскетболу. В рамках проекта будет построено двухэтажное здание самого центра общей площадью до 4,2 тыс. кв. м, а также отдельная котельная. Площадка расположена в квартале от строящейся РМК-арены, которая с будущего сезона станет домашней площадкой для челябинского баскетбольного клуба ЧБК, готовящегося к дебюту в Единой лиге ВТБ.
Комплекс рассчитан на две баскетбольных площадки

Комплекс рассчитан на две баскетбольных площадки

Предоставлено федерацией баскетбола Челябинской области

На официальном сайте администрации Челябинска опубликовано распоряжение главы города Алексея Лошкина №18230 от 30 октября «О подготовке документации по планировке территории (ДПТ) (проект планировки территории) в границах территориальной зоны 05 06 06 Б.3.1 в Центральном районе города Челябинска».
В приложениях к документу сказано, что инженерные изыскания и проектирование ДПТ будут проведены в соответствии с заявлением челябинского ООО СК «АрхиТэк». В задании на проектирование ДПТ сказано, что речь идет о будущем строительстве на земельном участке, находящемся в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Сахарова и Северной, комплекса регионального центра спортивной подготовки по баскетболу. Комплекс будет представлять собой собственно двухэтажное здание центра площадью до 4200 кв. м, а также котельную.
Инициатором работ по подготовке ДПТ в распоряжении указано ООО СК «АрхиТэк». По данным системы СПАРК-Интерфакс, компания была зарегистрирована в 2010 году и занимается строительством зданий и сооружений. Директором и владельцем ООО является Станислав Терентьев.
Будущий баскетбольный центр запланирован всего в квартале от достраивающейся РМК-арены, которая со следующего сезона должна стать домашней площадкой для баскетбольного клуба ЧБК, в прошлом сезоне выигравшего Суперлигу России и готовящегося к дебюту в Единой лиге ВТБ. При этом президентом региональной федерации баскетбола и клуба ЧБК, а также гендиректором РМК-арены является один и тот же человек — бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.
По словам господина Сандакова, в Челябинске готовится проект строительства Академии баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ).
Реализация проекта — часть федеральной программы по развитию баскетбольной инфраструктуры. Кроме того, в 2023 году между РФБ и правительством Челябинской области было подписано соглашение о сотрудничестве, которое закрепило намерения сторон по созданию современного спортивного объекта. Этот документ стал отправной точкой для формирования дорожной карты: от выбора земельного участка до будущего ввода объекта в эксплуатацию.
«Участок под строительство выбран с учетом стратегии развития инфраструктуры Челябинска. Пересечение улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова — центр густонаселенного района Челябинска, который сегодня испытывает острый дефицит специализированных баскетбольных площадок. Здесь будет размещена и областная спортивная школа по баскетболу, и база для научно-методического центра РФБ для всего Уральского округа. Мы сможем готовить здесь не только спортсменов, но и тренерские кадры»,— подчеркнул Николай Сандаков.
Эскизный проект будущего комплекса предусматривает наличие в здании двух баскетбольных площадок, одна из которых будет оборудована трибунами для зрителей и инфраструктурой, позволяющей проводить соревнования, тренажерного зала, медицинского пункта, конференц-залов, раздевалок и пункта питания.
«Проект очень удобный, эргономичный, создан на основе опыта создания подобных объектов в нашей стране», — отметил господин Сандаков.
В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области сообщили, что здание центра будет представлять собой специализированный комплекс для занятий баскетболом. Точные параметры объекта станут понятны после завершения его проектирования. Подготовка же документации по планировке территории — начальный этап, предшествующий проектированию и строительству центра.
По данным „Ъ-Южный Урал“, проект здания в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в госэкспертизу. После ее прохождения начнется процедура определения генерального подрядчика и технического заказчика, которые обеспечат реализацию проекта. По планам, строительство объекта может начаться в 2027 году.
Дмитрий Моргулес

Коммерсантъ (Челябинск) №204

от 03.11.2026, стр. 8
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