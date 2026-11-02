Счет по гарантии

В этот же день министерство обратилось в банк с требованием по выданной гарантии. При этом, как указано в материалах арбитражного дела, из расчета, приложенного к требованию, следовало, что из стоимости контракта 980,5 млн руб. была вычтена стоимость выполненных работ (310,6 млн руб.), а остаток в размере без малого 670 млн руб. министерство полагало подлежащим выплате по гарантии. Однако в связи с тем, что сумма выплат по гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных предметом контракта, не может превышать 284,95 млн руб., сумма, подлежащая выплате, была оценена именно в эту величину.