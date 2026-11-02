Счет по гарантии
Локо-банк отсудил у миндортранса Челябинской области более 270 млн рублей
В Арбитражном суде Челябинской области завершилось рассмотрение иска, поданного московским Локо-банком к министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Банк требовал от министерства вернуть почти 270 млн руб., выплаченных ранее по гарантии, выданной ООО «Союз Автодор» — одному из крупнейших подрядчиков региона в сфере дорожного строительства, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве.
Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по делу №А76-23092/2026, в рамках которого московский коммерческий банк «Локо-банк» подал иск к министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Сумма требований составляла 269,15 млн руб.
Как сказано в материалах дела, опубликованных в базе данных арбитражного суда, поводом для иска стали расчеты по госконтракту №261-д на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области на 2024–2027 годы (III зона), который был заключен в августе 2024 года по итогам торгов между министерством дорожного хозяйства Челябинской области и подрядчиком, в роли которого выступило ООО «Союз Автодор» из Иваново, которое также участвовало в разбирательстве арбитражного суда в качестве третьего лица. Сумма контракта составила более 980,5 млн руб.
Локо-банк в обеспечение исполнения контракта выдал «Союз Автодору» независимую банковскую гарантию №LB1908249040 на сумму более 390 млн руб.; в январе 2026 года сумма гарантии была уменьшена до 284,95 млн руб.
ООО «Союз Автодор» зарегистрировано в Иваново в 2009 году и является крупным подрядчиком в области дорожного строительства. По данным «СПАРК-Интерфакс», с июня 2024 года владельцем компании числится Эдуард Канадов, генеральным директором с 2023 года значится Сергей Антипов. Доходы «Союз Автодора» в 2025 году составили 9,28 млрд руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб., при этом денежный поток компании в прошлом году оказался отрицательным: минус 1,36 млрд руб. Сейчас компания проходит разбирательство по начавшемуся в ноябре 2025 года арбитражному процессу о банкротстве.
За последние пять лет «Союз Автодор» получил 260 государственных контрактов на общую сумму более 75,8 млрд руб. В Челябинской области на счету компании за последние пять лет — семь контрактов с ФКУ Упрдор «Южный Урал» на общую сумму 6,635 млрд руб., шесть контрактов с миндортрансом региона на общую сумму более 5,65 млрд руб., а также один контракт на 754 млн руб. с комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска.
Контракт №261-д был расторгнут 5 мая нынешнего года по инициативе заказчика. Перед этим министерство наложило на подрядчика 30 взысканий более чем на 8 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договору и просрочки поставщиком сроков исполнения обязательств. В тот же день был расторгнут еще один аналогичный контракт между миндортрансом и «Союз Автодором» на 1,06 млрд руб.
В этот же день министерство обратилось в банк с требованием по выданной гарантии. При этом, как указано в материалах арбитражного дела, из расчета, приложенного к требованию, следовало, что из стоимости контракта 980,5 млн руб. была вычтена стоимость выполненных работ (310,6 млн руб.), а остаток в размере без малого 670 млн руб. министерство полагало подлежащим выплате по гарантии. Однако в связи с тем, что сумма выплат по гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных предметом контракта, не может превышать 284,95 млн руб., сумма, подлежащая выплате, была оценена именно в эту величину.
Банк счел расчет некорректным и неоднократно обращался к министерству с письмами, в которых просил скорректировать требование и указывал на недопустимость злоупотребления правами. По мнению банка, обоснованной к выплате являлась лишь сумма 15,8 млн руб., а остальные 269,15 млн руб. предъявлены незаконно. В ответ, согласно показаниям представителя банка, министерство настаивало на своей правоте в расчетах. В итоге банк оплатил министерству полную сумму, 284,95 млн руб., после чего обратился в арбитраж с иском, полагая, что сумма, предъявленная к оплате по гарантии, «не имеет под собой материально-правового обоснования (не является убытками, штрафом или иной формой ответственности подрядчика), а представляет собой эквивалент неполученного результата работ», что противоречит и сути гарантии, и законодательству.
Позицию банка в суде поддержал подрядчик, представитель которого в ходе процесса даже пытался предъявить министерству собственные исковые требования все на те же 269,15 млн руб., однако суд отклонил заявление «Союз Автодора».
Министерство с иском не согласилось, сославшись на то, что размер требования соответствует условиям контракта и условиям банковской гарантии, которая, по мнению министерства, носит штрафной характер, а факт неисполнения обязательств подрядчиком является самостоятельным основанием для получения всей суммы гарантии.
Однако судья Камила Сакаева в итоге согласилась с позицией Локо-банка и отвергла доводы миндортранса.
«Стоимость невыполненных работ не является убытками заказчика или мерой ответственности подрядчика (неустойкой). Заказчик не лишился имущества на эту сумму (денежные средства не передавались), а лишь не получил результат работ. Взыскание стоимости невыполненных работ в качестве меры ответственности не предусмотрено ни контрактом, ни законом. Ссылка ответчика на “штрафной” характер гарантии и условия п. 9.8.2 контракта (взыскание в полном объеме) не может быть принята во внимание, поскольку это противоречит компенсационной природе обеспечения и приведет к неосновательному обогащению заказчика»,— сказано в определении суда.
Кроме того, судья отклонила довод министерства о том, что контракт и гарантия прямо предусматривают право на удержание всей суммы. По мнению суда, толкование условий договора (ст. 431 ГК РФ) должно исключать возможность извлечения преимущества из недобросовестного поведения.
В итоге исковые требования Локо-банка были полностью удовлетворены, а с министерства взыскана вся заявленная истцом сумма убытков в размере около 269,15 млн руб. Кроме того, миндортранс обязали выплатить более 1,8 млн руб. расходов по уплате истцом государственной пошлины.
«Ъ-Южный Урал» направил запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, там пообещали подготовить ответ в течение семи дней.
Пресс-служба Локо-банка на запрос «Ъ-Южный Урал» не ответила.
Решение суда вступит в силу через месяц после его вынесения, если не будет подана апелляционная жалоба в 18-й апелляционный арбитражный суд.