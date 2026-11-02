Ярославский аэропорт принял четыре перенаправленных из Москвы рейса

Аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» 30 октября принял четыре авиарейса, перенаправленных из Москвы, в том числе один международный — из Еревана. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.