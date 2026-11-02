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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославский аэропорт принял четыре перенаправленных из Москвы рейса

Аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» 30 октября принял четыре авиарейса, перенаправленных из Москвы, в том числе один международный — из Еревана. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что необходимость использовать ярославский аэропорт в качестве запасного возникла из-за закрытия столичных аэропортов в связи с введением плана «Ковер».
По данным министерства, всех пассажиров высадили в здании аэровокзала и предоставили им места в гостиницах. Прибывшие из Еревана прошли пограничный контроль.
Антон Голицын