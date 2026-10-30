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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ярославль

Аэропорт Ярославля задействовали как запасной на фоне ограничений в Москве

В аэропорт Ярославля перенаправили часть самолетов, которые не смогли приземлиться в аэропортах столицы из-за введенных ограничений 30 октября. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

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«В период действия ограничений в работе Московского авиаузла аэропорт задействован в качестве запасного. С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Григорий Слесарев», — сообщили в ведомстве.
Часть прибывших в Ярославль пассажиров отправляется в Москву наземным транспортом. В аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. Число перенаправленных рейсов в прокуратуре не указали.
Ограничения в московских аэропортах были введены в связи с массированной атакой беспилотников 30 октября. Аэрпопорт Ярославля также был закрыт с 0:35 до 11:10. По данным Росавиации, к 10:10 московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили прием и выпуск воздушных судов. При этом на вылет более чем на два часа задерживались 66 рейсов, на прилет — 33.
Виктория Самко