Аэропорт Ярославля задействовали как запасной на фоне ограничений в Москве

Ограничения в московских аэропортах были введены в связи с массированной атакой беспилотников 30 октября. Аэрпопорт Ярославля также был закрыт с 0:35 до 11:10. По данным Росавиации, к 10:10 московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили прием и выпуск воздушных судов. При этом на вылет более чем на два часа задерживались 66 рейсов, на прилет — 33.