Аэропорт Ярославля задействовали как запасной на фоне ограничений в Москве
В аэропорт Ярославля перенаправили часть самолетов, которые не смогли приземлиться в аэропортах столицы из-за введенных ограничений 30 октября. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«В период действия ограничений в работе Московского авиаузла аэропорт задействован в качестве запасного. С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Григорий Слесарев», — сообщили в ведомстве.
Часть прибывших в Ярославль пассажиров отправляется в Москву наземным транспортом. В аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. Число перенаправленных рейсов в прокуратуре не указали.
Ограничения в московских аэропортах были введены в связи с массированной атакой беспилотников 30 октября. Аэрпопорт Ярославля также был закрыт с 0:35 до 11:10. По данным Росавиации, к 10:10 московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили прием и выпуск воздушных судов. При этом на вылет более чем на два часа задерживались 66 рейсов, на прилет — 33.