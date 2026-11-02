Константин Струков не смог оспорить национализацию ЮГК
Верховный суд РФ вернул без рассмотрения жалобу бывшего владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова на решение о национализации ЮГК и связанных с ней организаций. Информация размещена в картотеке ВС РФ.
Господин Струков, выступая в своих интересах и интересах дочерей Александры Струковой и Евгении Кузнецовой, в сентябре подал вместе с жалобой ходатайство о восстановлении срока. Однако суд отказался даже рассматривать дело. Предыдущая попытка предпринимателя вернуть золотодобывающее предприятие обернулась так же.
В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска принял решение изъять у бизнесмена более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК», а также обратить в доход государства управляющую компанию ЮГК, ООО «Бизнес-актив», «Хоум», «Уралтранскомплект» и доли в прочих компаниях.