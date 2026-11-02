Константин Струков не смог оспорить национализацию ЮГК

Господин Струков, выступая в своих интересах и интересах дочерей Александры Струковой и Евгении Кузнецовой, в сентябре подал вместе с жалобой ходатайство о восстановлении срока. Однако суд отказался даже рассматривать дело. Предыдущая попытка предпринимателя вернуть золотодобывающее предприятие обернулась так же.